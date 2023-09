Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) arata, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca a facut, din 16 august pana in prezent, o serie de actiuni de control in 500 de magazine apartinand lantului de supermarketuri Mega Image, in toata tara. ”In toate locatiile verificate, comisarii ANPC au constatat abateri de la respectarea prevederilor legale in vigoare, in domeniu, pentru care au aplicat urmatoarele sanctiuni: 793 amenzi contraventionale, in valoare totala de circa 5,65 milioane lei, 152 avertismente, oprire temporara de la comercializare pana la remedierea deficientelor…