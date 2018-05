Comisar european: S-a terminat cu maşinile DIESEL! Scandalul emisiilor trucate ar putea ajuta Uniunea Europeana sa schimbe din temelii industria auto din Europa. Asta in conditiile in care, in prezent, aproximativ jumatate dintre masinile din Uniune au motoare diesel. „S-a terminat cu autovehiculele diesel. Cred ca in cativa ani acestea vor disparea complet. Este o tehnologie care apartine trecutului. Oamenii au realizat ca nu vom avea niciodata masini diesel complet curate, fara emisii de oxid de azot”, a declarat comisarul european pentru piata interna si industrie, Elzbieta Bienkowska, comisar european pentru piata interna si industrie. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

