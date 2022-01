Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Bolintin Vale, la cațiva kilometri de București, au ieșit sa protesteze ca poliția nu face nimic pentru a-i proteja de comunitatea de romi care ii ataca zilnic, spun ei. Ultimul incident s-a soldat chiar cu o crima. Locuitorii spun ca taximetristul ar fi fost lovit cu o piatra in cap de…

- Șoferul care a agresat un biciclist in trafic, in București, și a condus cu el pe capota a fost reținut pentru 24 de ore. „In urma evenimentului inregistrat la data de 06 ianuarie a.c., in care un șofer agreseaza un biciclist in trafic pe o strada din sectorul 6, facem precizarea ca șoferul autoturismului…

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București, vineri, in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant…

- Artistul Victor Socaciu a incetat din viața, luni, la varsta de 68 de ani. Acesta se afla in spitalul Carol Davila din București de o luna de zile, insa eforturile depuse de medici de a-i salva viata au fost in zadar. Acesta urma sa implineasca 69 de ani in cateva zile. Victor Socaciu a fost internat…

- O persoana a murit, iar patru au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova, accidentul a avut loc in localitatea Potigrafu din judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, vineri, la Curtea Constitutionala, sesizarea privind legea bugetului pentru 2022. Potrivit USR, formațiunea a sesizat neconstitutionalitatea art. 6 alin. (2) al legii: “In anul 2022, pentru municipiul Bucuresti, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din…

- Profesorul universitar Simona Ruța, șefa disciplinei de Virusologie de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a declarat, la Digi24, ca este improbabil ca noua varianta a coronavirusului, Omicron, descoperita in Africa de Sud, sa ocoleasca total protecția oferita de vaccinurile…

- Imaginile cu soferul care forteaza bariera lasata la trecerea la nivel cu calea ferata au fost filmate duminica, 31 octombrie, intr-un cartier din Bucuresti. CFR Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook imaginile surspinse de o camera video instalata in zona trecerii la nivel cu calea ferata…