Comemorare Italia: ​La Bergamo, camioanele militare încă bântuie mintea oamenilor Imaginile șocante ale procesiunii macabre de camioane militare care transportau sicrie în mijlocul nopții de la Bergamo la alte municipalitați din nordul Italiei au facut înconjurul lumii pe 18 martie 2020. Un an mai târziu, acest oraș martirizat de coronavirus continua sa-și vindece ranile, scrie AFP.



La apogeul pandemiei, parintele Marco Bergamelli a binecuvântat sicrie la fiecare zece minute. &"A fost plin de sicrie aici, erau pâna la 132 aliniate pâna la piciorul altarului&", își amintește el, deschizând larg ușile bisericii Cimitirului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În luna ianuarie 2021, exporturile românești au fost de 5,4 miliarde de euro, iar importurile de 6,5 miliarde, rezultând un deficit comercial de 1,19 miliarde de euro (mai mic cu 124,6 milioane euro decât cel înregistrat în luna ianuarie 2020), au transmis vineri…

- Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate si in Romania. Este vorba despre doi barbati din Bucuresti, de 38 si 57 de ani, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Cercetatorul Octavian Jurma e de parere ca spre deosebire de tulpina britanica…

- Cartofii, combustibilii si serviciile de transport aerian s-au scumpit cel mai mult in luna decembrie, fata de luna noiembrie, in timp ce scaderi de preturi mai consistente s-au consemnat la energia termica, citrice si alte fructe meridionale precum si la serviciile de apa, canal si salubritate.…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 5.302 lei in al treilea trimestru din anul trecut, iar cheltuielile totale au ajuns, in medie, la 4.444 de lei lunar/gospodarie, reprezentand 83,8% din nivelul veniturilor totale, arata datele Institutului National de Statistica…

- Recensamantul populatiei Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritatile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina institutionalizata si recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,1%,…

- Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina instituționalizata și recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Anul 2020, marcat de pandemia COVID și criza economica aferenta, a adus unora mai mulți bani fața de perioada anterioara. Sunt unele domenii in care angajații au caștigat mai bine. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, unii au avut salarii mai mari și cu 1000 de lei, scrie digi24.ro.…