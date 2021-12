Comediantul Constantin Zamfirescu, cel ce l-a intruchipat mai mult de doua decenii pe Gogoasa din ”Trazniții”, este șofer. Actorul care a intrat in Cartea Recordurilor cu fostul sau grup umoristic (”Trazniții”/ ”Trazniții in NATO”), a avut un an greu, in care s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. La inceputul anului a trecut printr-o grea operație in urma careia mai are doar un rinichi.”Nu sunt un mincinos, nu ma ascund dupa degete. Iau foarte mulți oameni in mașina care ma intreaba de ce stau la volan, ca eu sunt actor. Banii mei sunt intr-o caseta, nu am cont. Sunt 100-200 de lei și…