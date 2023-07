Combustibilii alternativi. Principalii concurenți într-o lume „decarbonizată” Pe masura ce lumea acționeaza pentru decarbonizarea transporturilor, vanzarile de mașini electrice sunt in plina expansiune. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, peste 10 milioane au fost vandute in 2022, iar anul acesta se așteapta ca numarul sa ajunga la 14 milioane. AIE preconizeaza ca, pana in 2030, mașinile electrice vor reduce utilizarea petrolului cu cinci […] The post Combustibilii alternativi. Principalii concurenți intr-o lume „decarbonizata” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

