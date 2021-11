Stiri pe aceeasi tema

Un accident cumplit a fost provocat de un sofer in varsta de 79 de ani. Atat el, cat si sotia acestuia au murit dupa ce au intrat intr-un autoturism care circula regulamentar. De asemenea, patru persoane au fost ranite. Accident cumplit provocat de un sofer in varsta de 79 de ani. Incidentul s-a petrecut…

Departe de noi dorinta de a diviza societatea sau de a stigmatiza o parte a populatiei, cu atat mai mult cu cat unii cetateni au motive medicale care ii impiedica sa se vaccineze. Dar argumentele pe care nu le aduc cei mai recalcitranti sau anti-vaccinisti in mesajele lor nu le justifica refuzul.

In noaptea de 30 spre 31 octombrie, trecem la orarul de iarna, cand ora 04.00 va deveni ora 03.00. In ultima sambata a lunii octombrie, se face trecerea la ora de iarna. Cat de mult ne afecteaza acest lucru sanatatea.

Personalitatea in funcție de ziua de naștere. Știai ca ziua in care te-ai nascut poate dicta daca ești o persoana sensibila, creativa, un lider innascut sau spirituala? In numerologie, ziua de naștere mai poarta denumirea de numar psihic și poate scoate la iveala trasaturi nebanuite de caracter.

Zațul de cafea poate avea foarte multe intrebuințari in gospodarie. Afla de ce a pus o gospodina zat de cafea pe mobila și la ce a ajutat acest "tratament", dar și la ce mai poate fi utilizat acest ingredient. Ce se intampla daca pui zat de cafea pe mobila

Mulți șoferi, mai ales cei cu experiența, conduc mașina aproape in mod inconștient și nu mai sunt atenți la mainile lor. Acest lucru poate spune multe despre firea lor. Iata ce semnifica diversele modalitați de a-ți ține mainile pe volan:

Elicopterul s-a prabusit duminica dupa-amiaza intr-o padure din Buchen, in apropierea frontierei dintre Hessa si Bavaria. Elicopter prabusit in Germania. Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa.

Expertul britanic Robert Joseph vine cu declarații surprinzatoare in ceea ce privește modul in care poți sa consumi vinul. Iata ce se produce in organismul tau cand bei vin cu cola. Acesta spune ca singurul lucru care se intampla este sa dea un gust diferit bauturii.