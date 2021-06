Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului nu a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru declarația ca femeia nu are roluri importante in biserica din cauza „condiției slabiciunilor sale”. CNCD considera ca revine Bisericii Ortodoxe sa „aplice propriile regulamente” in astfel…

- In argumentație se mai spune ca afirmațiile IPS Teodosie nu constituie o opinie personala, ci sunt bazate pe inscrisuri ale Bibliei."1. In cartea Facerea, cap. 3, se relateaza caderea stramoșilor Adam și Eva in pacat, textul descriind cum șarpele a amagit inițial pe Eva, spre a o determina sa incalce…

