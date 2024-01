Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL au timp pana la inceputul lunii februarie sa decida in forurile interne și sa negocieze ulterior in coaliție o eventuala comasare a alegerilor, au declarat marți surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Liberalii au avansat in coaliție doua propuneri: 1. Comasarea alegerilor…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marti, ca PNL vrea comasarea alegerilor pentru ca este in interesul bugetului si al copiilor care merg la scoala, pentru ca le salvam 10-12 zile de scoala. El a mentionat ca turul intai ale alegerilor prezidentiale ar putea fi comasat, daca exista vointa politica,…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- PNL ar vrea comasarea alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna septembrie, au precizat surse politice. Scenariul este in discutie insa nu a fost agreat in cadrul coalitiei de guvernare. Pentru a se putea pune in practica, decizia ar urma sa fie luata pana cel tarziu in luna…

- Partidul National Liberal(PNL) doreste comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidentialelor, care sa fie devansate in luna septembrie, au precizat luni surse politice, conform agerpres.ro. Conform surselor citate, aceasta este o varianta in discutie, nefiind inca agreata in coalitia de guvernare.…