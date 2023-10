Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a emis o sentința definitiva intr-un caz de omor calificat care a șocat intreg Oneștiul. Un batran a fost brutal ucis intr-o autogara pentru doar 150 de lei, o șapca și o iconița mototolita. Criminalul principal a fost condamnat la 26 de ani, 9 luni și 15 zile de inchisoare. Complicea…

- Un tanar de 20 de ani a fost injunghiat mortal la o petrecere de majorat care a avut loc in judetul Iasi, scrie news.ro. Alti doi tineri au ajuns in stare grava la spital. ACTUALIZARE 15.35 Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au informat ca autorul omorului a fost identificat si retinut…

- Un barbat in varsta de 56 de ani și-a pierdut viața in urma unei caderi de pe o punte de lemn ce leaga localitațile Pirjol și Pustiana. Podul in cauza, care aparține Primariei Pirjol, a fost subiectul numeroaselor plangeri din cauza starii precare de intreținere timp de mai mulți ani. Carina Fazakas-Timaru,…

- La data de 04 septembrie a.c, polițiștii de investigații criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un tanar, de 23 de ani, din Bacau, banuit de savarșirea infracțiunilor de furt calificat, violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. Acesta…

- Liderul intemnitat al opozitiei ruse Aleksei Navalnii a admonestat vineri elita rusa pentru coruptia din randurile ei, exprimandu-si ura fata de aceia care au ratat oportunitatea istorica de a reforma societatea dupa caderea Uniunii Sovietice in 1991, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-un eseu…

- Liderul opoziției ruse Alexei Navalnii a fost condamnat la inca 19 ani de inchisoare, in cadrul unui proces desfașurat intr-o colonie penala izolata, scrie BBC. Navalnii a fost gasit vinovat de inființarea și finanțarea unei organizații și a unor activitați extremiste. El neaga acuzațiile.

- Curtea de Apel Suceava a condamnat pe un bacauan, in varsta de 60 de ani, la o pedeapsa de patru ani, 10 luni și 10 zile de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Decizia instanței este definitiva și a fost pronunțata prin contopirea mai multor condamnari definitive…

- Un barbat din Satu Mare a fost condamnat, zilele trecute, la 4 ani și 4 luni de inchisoare cu executare dupa ce a batut și a sechestrat un tanar. Ca sa scape din camera in care fusese inchisa, victima a sarit de la etajul 2, scrie PresaSM.