- Se poate vedea cum capitanul navei, Brett Crozier, demis din functie joi dupa ce scrisoarea sa de alerta catre comandamentul US Navy a ajuns in presa, paraseste vasul trecand prin mijlocul sutelor de marinari care ii alcatuiesc o garda de onoare pe puntea portavionului. El traverseaza multimea in timp…

- Capitanul portavionului american USS Theodore Roosevelt, nava andocata de saptamana trecuta in portul Guam dupa ce mai multi marinari au contractat noul coronavirus, a avertizat ca infectia va continua sa se raspandeasca in cazul in care conducerea Marina militara americana nu adopta masuri pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari marti ca situatia epidemiologica este sub control in Rusia, unde s-au inregistrat 114 cazuri de contaminare cu noul coronavirus covid-19 si niciun deces, potrivit datelor oficiale, relateaza AFP, potrivit news.ro:”In pofida riscului ridicat situatia…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (A.U.R.) a lansat joi un apel catre autoritati, mass-media si romanii din tara, dar si din diaspora, pe marginea subiectului infectarii cu noul coronavirus (Covid-19). "Gripa care astazi cutreiera lumea reprezinta o provocare pentru intreaga omenire, dar in cele din urma…

- Un student de la UPG care s-a intors noaptea trecuta din Italia, regiunea Lombardia, este suspect de infectare cu coronavirus. Acesta s-a prezentat astazi la cabinetul medical al Universitatii, cu febra si durere in gat, dupa care, in jurul orei 15.00 a fost ridicat cu o ambulanta speciala (izoleta)…

- Organizația Mondiala a Sanatații a ridicat nivelul de alerta in privința riscului raspandirii și impactului coronavirusului. OMS evalueaza acum riscul la nivelul ”foarte ridicat”. „Ne aflam la cel mai ridicat nivel de alerta al riscului in privinta raspandirii si a impactului”, transmite Mike Ryan,…