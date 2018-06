Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Conservator, Ivan Duque, este noul președinte al Columbiei și promite sa schimbe acordul cu FARC, pentru care predecesorul sau a caștigat premiul Nobel pentru Pace, scrie libertatea.ro.

