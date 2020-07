Columbia - Seism cu magnitudinea 5,5 în nord-estul ţării Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter a zguduit nord-estul Columbiei in noaptea de miercuri spre joi, fara a fi raportate inca victime sau pagube materiale, a anuntat institutul geologic din aceasta tara sud-americana, potrivit AFP. Epicentrul seismului a fost localizat in Zapatoca, in departamentul Santander, iar cutremurul a avut loc miercuri la ora locala 22:22 (joi la 03:22 GMT) la o adancime de 149 de kilometri, a precizat Serviciul geologic columbian pe Twitter. Seismul a fost resimtit in orase precum Bogota (centru), Tunja (centru), Medellin (nord-est) si Ibague (nord-est), potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

