Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au inceput sa demonstreze impotriva unui proiect de reforma fiscala, care intre timp a fost retras, insa manifestațiile s-au transformat intr-un protest general fața de inegalitatea sociala, saracie și brutalitatea poliției.

- Cel putin 82 de persoane au murit, iar alte 110 au fost ranite, intr-un incendiu care a avut loc la Spitalul Al-Khatib, situat la periferie, in sud-estul Bagdadului, echipat pentru a primi bolnavi de covid-10, potrvit unui nou bilant, relateaza Euronews.

- Zeci de oameni au fost raniti, joi seara, in confruntarile din Ierusalimul de Est dintre evreii activisti de extrema dreapta, palestinieni si politia israeliana, relateaza BBC preluat de news.ro Sute de evrei ultranationalisti, care au scandat „Moarte arabilor!”, s-au confruntat cu demonstrantii…

- Bilantul accidentului feroviar inregistrat vineri in Taiwan a ajuns la 48 de morti si 66 de raniti, acesta fiind cel mai grav incident de acest fel din ultimele patru decenii in insula, transmite Reuters. Trenul, care a deraiat, transporta aproximativ 490 de pasageri si plecase din capitala Taipei cu…

- Poliția din Orange, California, a fost chemata sa intervina la un complex situat la sud de Los Angeles. Cel puțin 4 persoane, intre care și un copil, au fost ucise. Autoritațile au confirmat ca exista și mai mulți raniți. Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat miercuri dimineața, in jurul orei…

- Cel putin 32 de persoane au murit vineri, in sudul Egiptului, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Accidentul feroviar a avut loc in apropierea orasului Sohag, la circa 500 de kilometri sud de Cairo, potrivit ABC News, citata de digi24.ro.…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Politistii din Teleorman s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente, dupa ce pe Facebook au aparut imagini in care se vede cum un barbat este batut cu un par, pe strada. Conform publicației locale Total Impact, incidentul s-a petrecut saptamana trecuta…