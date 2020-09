Columbia: Noi manifestaţii împotriva violenţelor poliţiei Mii de columbieni au protestat din nou luni fata de violentele fortelor de ordine si impotriva politicii guvernului, la 11 zile dupa manifestatiile declansate de moartea unui barbat in mainile politiei, relateaza AFP si DPA.



Sindicalistii si studentii s-au aflat in fruntea adunarilor si defilarilor care au dus la ciocniri cu fortele de securitate in capitala Bogota, centrul acestor miscari de protest care s-au mai desfasurat si in alte opt orase.



Unii manifestanti au aruncat cu pietre in politisti, care au ripostat cu gaze lacrimogene.



Unitati speciale ale fortelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

