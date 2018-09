Stiri pe aceeasi tema

- Captura impresionanta de droguri in Columbia. Un submarin transporta aproape doua tone de cocaina. Substantele narcotice urmau sa ajunga in Mexic si Guatemala. Valoarea acestora pe piata neagra este estimata la 45 de milioane de dolari.

- Captura impresionanta de droguri in portul Anvers din Belgia. Intr-un container plin cu lemne, politistii au descoperit peste 1500 de kilograme de cocaina. Valoarea substantelor narcotice este de peste 75 de milioane de euro.Containerul a ajuns in port din Columbia.

- Politia din Columbia a detasat un caine specializat in depistarea drogurilor la aeroportul din Bogota pentru a-l sti in siguranta. Decizia a fost luata dupa ce o grupare de traficanti a pus o recompensa pe capul animalului.

- Un nivel istoric al cantitatilor acestor droguri a fost inregistrat an perioadaq 2016-2017, a indicat ieri Biroul Natiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate (UNODC). Organismul ONU si-a aratat ingrijorarea si privind deturnarea medicamentelor antidurere bazate pe opiu in scopul uzului de droguri,…

- Productia globala de cocaina, care provine in principal din Columbia, si de opium, care provine in principal din Afganistan si din care este fabricata heroina, a explodat in 2016-2017 pana la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, a avertizat Biroul Natiunilor Unite pentru

- Producția mondiala de cocaina și opiu, in principal din Columbia și Afganistan, au crescut puternic și au atins nivelul maxim in perioada 2016-2017, potrivit agenției ONU, relateaza Le Monde.

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, scrie agerpres.ro.

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, anunta cotidianul...