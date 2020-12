Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier intre un autoturism si un microbuz s-a petrecut in judetul Brasov, in urma caruia doua persoane au decedat, iar un copil de trei ani este in coma, anunta ISU Brasov. Un autoturism si un microbuz s-au ciocnit, miercuri, pe DN 1S, la iesire din Venetia de Jos spre Parau, transmite…

- Patru persoane au murit si mai multe persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in multime, marti, pe o strada pietonala din Trier, un oras din vestul Germaniei. Soferul masinii, un german in varsta de 51 de ani, a fost retinut. Motivele sale nu sunt cunoscute deocamdata.

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Columbia in urma unei alunecari de teren care a lovit un spatiu comercial din Puerto Valdivia, in nord-vestul tarii, a precizat luni autoritatea pentru managementul riscului din regiunea Antioquia, potrivit DPA. Noua oameni au fost raniti…

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters.

- Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost ranite in atacul terorist comis luni seara in centrul orasului Viena, anunta ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, potrivit MEDIAFAX."Atacatorul a omorat patru persoane, iar 22 au fost ranite", a declarat Karl Nehammer intr-o conferinta…

- Doi barbati si o femeie au murit in atacurile asupra centrului Vienei, comise luni seara si pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost impuscat de politisti, a declarat seful politiei din capitala austriaca marti…

- Comandantul Uriel, unul din principalii sefi ai gherilei Armata de Eliberare Nationala (ELN), a fost ucis in cursul unei operatiuni militare in nord-vestul Columbiei, a anuntat duminica presedintele Ivan Duque, noteaza AFP. "Este o lovitura deosebit de importanta (data ELN), pentru ca a cazut una…

