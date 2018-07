Stiri pe aceeasi tema

- 24 de ani de la meciul Romania – Elveția 1-4. 22 iunie, ziua cu noroc a ”ceasornicarilor”. Pe 22 iunie 2018, Elveția a batut Serbia, scor 2-1, in Grupa E de la Cupa Mondiala din Rusia. In 1994, tot pe 22 iunie, Elveția obținea un alt succes istoric: 4-1 cu Romania. O infrangere care i-a adus pe tricolori cu…

- Justitia ecuadoriana l-a convocat luni pe fostul presedinte Rafael Correa, care traieste in prezent in Belgia, ca suspect ca ar fi comandat o tentativa de rapire a unui opozant politic in 2012, a anuntat parchetul, citat de AFP. Judecatoarea Daniella Camacho a acceptat cererea parchetului…

- Stadioanele Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Multe arene nu sunt terminate. Unde se joaca meciurile. Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran Grupa C: Franta, Australia, Peru, Danemarca Grupa D: Argentina, Islanda, Croatia, Nigeria Grupa E: Brazilia,…

- Lotul Angliei pentru Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Selectionerul Gareth Southgate a ales sa renunte la serviciile experimentatului portar Joe Hart pentru Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie – 15 iulie), preferandu-i pe Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke) si Nick Pope (Burnley),…

- Selectionerul echipei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, a ales sa renunte la serviciile experimentatului portar Joe Hart pentru Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie-15 iulie), preferandu-i pe Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke) si Nick Pope (Burnley), potrivit listei anuntate miercuri…

- CM 2018. Gareth Southgate l-a anuntat personal pe Joe Hart ca nu-l va include in lotul de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala, lista completa a celor convocati urmand s-o faca publica miercuri dupa-amiaza. Joe Hart spera sa prinda un loc in echipa macar ca al treilea portar, dupa primele alegeri,…

- Doua maicute au fost arestate in Columbia fiind acuzate ca au torturat peste 60 de copii aflati in ingrijirea lor intr-o casa pe care vecinii si presa locala a botezat-o drept „casa Iadului”, scrie Newsweek.

- Femeiele au mai multa rezistența fizica decat barbații, arata un studiu recent facut de cercetatorii de la University of Columbia, dupa ce 9 femei și 8 barbați au fost puși sa-și flexeze picioarele de 200 de ori, cat de repede pot. Studiul, condus de un grup de cercetatorii de la University of Columbia,…