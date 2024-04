Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste normele climatologice in cea mai mare parte a tarii; temperaturile maxime se vor incadra in general intre 7 si 15 grade. Va ploua slab pe arii restranse in Transilvania si Moldova si izolat in Banat, iar spre seara in Dobrogea si…

- Meteorologii au anunțat de dimineața ca, pe parcursul zilei de luni, „vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a țarii. La munte vor fi rafale de 70…100 km/h, iar in Transilvania, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei viteza vantului va atinge 65…75 km/h. In Crișana, Maramureș, Dobrogea,…

- Eveniment Atenționare meteorologica / Intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii februarie 4, 2024 13:55 Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari meteorologice, una dintre ele vizand intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, intervalul de…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 4 februarie, ora 14.00-5 februarie, ora 8.00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ și viscol in zona montana inalta (la altitudini de peste 1500 m) In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari de tip „cod galben”, valabile pe in mai multe județe din țara, inclusiv in județul Cluj. Primul cod galben va intra in vigoare astazi la ora 14:00 și va fi valabil pana maine la ora 8:00. „In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- Astazi, valorile termice, in crestere usoara fata de intervalul anterior, se vor situa peste normele perioadei in cea mai mare parte a tarii. La munte, local, vor fi mai ales ninsori, pe arii restranse, in Maramures si Transilvania, vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar izolat, in…

- Incepand din dupa-amiaza zilei de miercuri (24 ianuarie), aria precipitațiilor va fi in extindere treptata și temporar in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte (ploi, lapovița și ninsori) și mai ales in noaptea de miercuri spre joi (24/25…

- Meteorologii au emis o informare de vant, precipitatii mixte si ninsori la munte, valabila in perioada 24 ianuarie, ora 16:00 - 26 ianuarie, ora 10:00. De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunta ca la la munte va intra in vigoare in aceasta seara un cod galben de viscol, pana…