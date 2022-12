Colț de Rai bucovinean. Cum arată satul cu casele complet încondeiate Romania este cu siguranța o țara de-a dreptul binecuvantata cu numeroase obiective turistice unice. Multe dintre ele se regasesc in minunatul colț de Rai bucovinean. Satul cu casele pictate atrage turiști din intreaga lume. Colț de Rai pictat ca pe panza Daca ți-ai fi putut vreodata imagina motivele de pe ia romaneasca pictate direct pe casuțele cu prispa țaranești, afla ca acest lucru chiar este posibil. Satul Ciocanești din inima Bucovinei, din județul Suceava se așterne precum o opera de arta in jurul popasului Prislop. Localitatea are un farmec aparte datorita maiestriei generațiilor care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

