- Ancheta in Dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a costat peste 745.600 de lei, procurorii DIICOT cerand ca Dinca sa fie obligat la plata cheltuielilor judiciare, anunța news.ro.”Conform prevederilor…

- Ancheta in dosarul Caracal a avut un cost uriaș. Procurorii DIICOT cer ca Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca le-a rapit si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, sa fie obligat la plata cheltuielilor judiciare.

- Procurorii DIICOT au luat o decizie de ultima ora. Gheorghe Dinca a fost pus sub acuzare pentru inca o fapta. Monstrul de Caracal e cercetat pentru rapire, viol și crima, iar acum a fost pus sub acuzare și pentru profanare de morminte, conform Romania TV.Citește și: Gheorghe Dinca, noi MARTURII…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a ajuns miercuri la sediul DIICOT unde va avea loc confruntarea dintre clientul acestuia și Ștefan Risipițeanu. Lascoschi a dezvaluit ca marea confruntare dintre cei doi are loc dupa ce Ștefan Risipițeanu a negat fapta de viol. El a precizat ca exista…

- Fostul iubit al Luizei Melencu, Alex, a facut cateva declarații dupa ce a ieșit de la sediul IPJ Dolj, acolo unde a fost audiat pentru prima oara de la dispariția tinerei de 18 ani."A intrebat cum a fost relația noastra, cum a decurs, nimic special. M-au pus sa recunosc un pandantiv, dar nu era al ei",…

- Fostul iubit al Luizei Melencu a declarat ca este audiat pentru prima data in dosarul tinerei de 18 ani care a disparut in luna aprilie 2019. "Sunt pentru prima data audiat. (...) Chiar nu știu de ce nu m-au audiat pana acum. Adica, am venit special din afara sa ma audieze, sa vad și eu despre ce e…

- Lovitura de teatru in cazul Caracal! Procurorii au reținut un barbat in varsta de 46 de ani, pe care il acuza ca a violat-o pe Luiza Melencu, alaturi de Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse Libertatea, suspectul se numește Ștefan Risipițeanu, fiind apropiat de Gheorghe Dinca. Barbatul de 46 de ani este…