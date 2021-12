Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii francezi au adoptat luni o rezolutie pentru participarea Taiwanului la lucrarile mai multor organizatii internationale, in primul rand OMS, o pozitie contrara celei a Chinei, noteaza AFP. Acest text "in favoarea asocierii Taiwanului la lucrarile organizatiilor internationale si a…

- Aproape un sfert din populația Israelului va fi constituita din evrei ultra-ortodocși pana in 2050, potrivit unui studiu publicat de un organism economic guvernamental la Ierusalim. Populația totala a Israelului va crește cu 70% pana atunci, potrivit raportului Consiliului Economic Național al Israelului.…

- Pentru prima data in istorie, concursul Miss Universe va avea loc in Eilat, Israel, și va fi transmis live in peste 170 de țari. Carmina Cotfas, reprezentanta Romaniei, va avea o rochie inspirata de portul Reginei Maria a Romaniei, cu 10.000 de cristale Swarovski, ce a costat 20.000 de dolari. Peste…

- Turistii straini vor putea astfel calatori in Israel chiar daca au trecut mai mult de sase luni de la vaccinarea cu a doua doza.Ei vor trebui sa indeplineasca insa o serie conditii. Acestia trebuie sa formeze un grup cuprins intre 5 si 40 de persoane, cu permisiunea din partea Ministerului Turismului…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat joi condamnarea la moarte a sase barbati acuzati de „colaborare” cu Israelul, potrivit unui comunicat al acestei grupari radicale. Organizatiile de aparare a drepturilor omului din Fasia Gaza au cerut Hamas sa reduca numarul…

- Audierile ministrilor din Cabinetul propus de premierul desemnat Dacian Ciolos vor incepe marti dimineata, potrivit informatiilor G4Media.ro, iar votul final in plenul reunit al Parlamentului va fi dat miercuri. Programul va fi validat in sedinta Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului de la…

- Potrivit unui comuni al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, masurile au fost impuse dupa ce, in cele 3 localitați, rata de incidenta COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns la 2,24, 2,30 si respectiv 2,08 la mia de locuitori.In spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri,…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a prezentat duminica un proiect care vizeaza ''ameliorarea'' conditiilor de trai ale palestinienilor în Fâsia Gaza în schimbul unei promisiuni din partea miscarii Hamas, aflata la putere în aceasta enclava palestiniana,…