- Un atac cibernetic impotriva unui operator major de conducte din Statele Unite, Colonial Pipeline, a dus la oprirea retelei care transporta 45% din carburantul necesar coastei de est a tarii, surse din industrie afirmand ca este vorba despre un atac de tip ransomware, transmite Reuters. Compania…

- Mai multe state membre ale Uniunii Europene isi doresc in continuare, in ciuda regresului negocierilor, un acord intre Blocul Comunitar si compania franceza Valneva pentru diversificarea proviziilor de vaccin anti-Covid, potrivit Reuters. Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a spus saptamana…

- N-a trecut mult de cand animalele de companie ale lui Joe Biden s-au intors la Casa Alba. Major, cațelul mai tanar dintre cei doi ciobanești germani a comis iar o boacana. Cei de la CNN spun ca un angajat al Serviciului Parcului Național a fost mușcat și a trebuit sa-și intrerupa activitatea pentru…

- Un tramvai scapat de sub control a lovit mai multe mașini aflate pe linia sa de deplasare, marți, in jurul pranzului, in centrul orașului Iași. In urma impactului, o femeie a fost ranita.Accidentul s-a petrecut in apropierea centrului orașului, in dreptul fostului Hotel Europa, intr-o intersecție unde…

- Major, cainele mai tanar al lui Joe Biden, un ciobanesc german in varsta de 3 ani ar fi mușcat un membru al echipei de securitate de la Casa Alba, insa nu se știu inca detalii cu privire la acest incident, potrivit CNN. Decizie controversata a Ministerului Mediului: Animale rare, puse in bataia…

- Cei doi caini lupi aparținand președintelui Joe Biden și primei doamne Jill Biden au fost mutați de la Casa Alba la reședința familiei Biden din Delaware saptamana trecuta dupa un episod de agresivitate pe care l-ar fi avut cel mai tanar dintre aceștia - Major, potrivit unor surse citate de CNN .Major,…

- Statele Unite folosesc Legea privind productia de aparare pentru a echipa fabricile grupului Merck pentru a produce vaccinul Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, a declarat marti secretarul de presa de la Casa Alba, Jen Psaki. ”De indata ce am aflat despre faptul ca Johnson&Johnson a ramas in urma…