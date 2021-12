In topul publicat de Andrei Partoș in revista "Saptamana", la secția romana pe primul lor se afla Loredana Groza, cu piesa "Iubirea, cartea mea de oftat", urmata de Angela Similea cu "Te rog nu plange" și Doina Matei Pocorschi cu "Te voi iubi mereu".Alte 3 nume noi aflate la apogeul carierei se regaseau in topul preferințelor romanilor: Oana Sarbu, Adrian Daminescu și Gabriel Dorobanțu.In topul pieselor straine se regasesc nume care vor face istorie. Pe primul loc se afla proiectul Milli Vanilli, cu "Blame It On the Rain", iar pe 5 Kaoma, cu Lambada.In clasamentul de muzica populara, Maria Dragomiroiu…