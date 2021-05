“Primul trimestru din 2021 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 85 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 42% sub nivelul din primele trei luni din 2020 care nu au fost afectate de pandemia de Covid-19, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproximativ 50% din volum”, arata raportul Colliers “CEE Investment Scene Q1 2021”. Desi anul a inceput lent, tendintele din randul investitorilor sugereaza o recuperare puternica a activitatii in a doua jumatate a anului, in functie de progresele inregistrate cu pandemia si limitarea restrictiilor de calatorie. In ansamblu,…