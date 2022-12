Cel puțin 75 de pasageri au fost raniți ușor, miercuri, in urma coliziunii a doua trenuri, in regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei, informeaza serviciile de urgența. Coliziunea, care a avut loc in jurul orei 7:50, s-a produs intr-o gara de la periferia Barcelonei. Presa locala a informat ca doua trenuri care circulau in aceeași direcția au intrat in coliziune, in timp ce una din garnituri se afla oprita in stație. Nu se știe inca exact cum s-a produs accidentul, iar oficialii nu au oferit, deocamdata, informații oficiale in acest sens. Serviciile de urgența au anunțat, pe Twitter, ca accidentul…