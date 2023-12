Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-10 decembrie, Timișoara marcheaza inchiderea programului „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Universitatea de Vest din Timișoara a pregatit o serie de evenimente destinate timișorenilor de toate varstele. Acest moment important reprezinta nu doar incheierea unui capitol remarcabil…

- Guvernul Romaniei, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va acorda o finantare de aproape 7 milioane de euro Mitropoliei Banatului pentru a achizitiona un ansamblu de cladiri din centrul orasului Timisoara.Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis, care ocupa si functia de presedinte interimar al…

- Mitropolia Banatului devine important jucator imobiliar in zona centrala a Timișoarei. Cu ajutorul unor bani de la Guvernul Romaniei va cumpara cladirile fostului Liceu de Arte din Timișoara, a anunțat deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis. De curand, tot Mitropolia cumparase cladirea fostului Inspectorat…

- Pentru ca se doreste ca locuitorii Timișoarei sa fie informați cu privire la progresul lucrarilor realizate de Aquatim din fonduri europene, va oferim in continuare detalii despre fiecare strada pe care se desfașoara lucrari: Saptamana 06 – 10.11.2023TIMISOARA NORDLOT 1Progres: 90%Calea Torontalului:…

- Ieri, polițiștii municipiului Timișoara au efectuat o razie ampla atat in zona periurbana, cat si in oras. In urma actiunii au fost acordate 166 de amenzi in valoare de aproape 50.000 de lei. Mai multi soferi au fost prinsi bauti la volan sau chiar sub influenta drogurilor. In intervalul orar 18.00-22.00,…

- In ultimele saptamani, timișorenii au putut observa, in mod special prin parcurile din zona centrala a Timișoarei, multe cadavre de pasari: ciori, stancuțe și pițigoi. Intamplator sau nu, acestea au aparut in urma ultimei dezinsecții desfașurate in municipiu.

- Doi pensionari de 74 si 63 de ani s-au luat la bataie, in centrul Timișoarei in urma unui conflict spontan. Situația a degenerat cand unul dintre ei a scos un briceag si l-a injunghiat in spate pe celalalt.

- In ultima duminica a lunii septembrie, sunteți invitați sa retraiți emoția și atmosfera Banatului de altadata la Festivalul Fanfarelor. Cea de-a 35-a ediție a evenimentului va avea loc la Muzeul Satului Banațean duminica, 24 septembrie.