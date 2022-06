Colibane, nici nu știi, ce penal începi să fii! „Fotbaliatorul” Allen Coliban a ajuns sa se incurce in propriile minciuni. FC Brașov Scotch Club s-ar putea sa fie „canteul de lebada” al edilului. Sa faci atatea prostii și nereguli, cu o gașca de consilieri in spate, este impardonabil. Coliban a fost forțat sa iasa la rampa dupa ce newsbv.ro a titrat: BOMBA Allen Coliban, in conflict de interese! Și-a dat bani ca primar pentru Asociația unde el și partenera de viața sunt membri fondatori Sincer, m-aș fi așteptat fie sa recunoasca ca efectiv a uitat ce trebuie sa faca in hațișul birocratic de modificare a statului ACS FC Brașov – Steagu Renaște.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

