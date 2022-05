Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Together” Luxemburg, in colaborare cu Fundatia ”Zamolxes”, organizeaza seminarul international "NOH8" in perioada 26 mai – 3 iunie 2022, in Campina, la Centrul Cultural pentru Tineret ”Zamolxes”. La acest seminar vor participa 25 de tineri din cinci țari - Luxemburg, Polonia, Slovacia, Turcia…

- Peste 100 de tablete pentru procesul de invațare online, la Școala Gimnaziala din Bucerdea Granoasa: Achiziție de peste 120.000 de lei Peste 100 de tablete pentru procesul de invațare online, la Școala Gimnaziala din Bucerdea Granoasa: Achiziție de peste 120.000 de lei Primaria comunei Bucerdea Granoasa…

- Pentru al patrulea an consecutiv, PandG continua programul O Sala de Clasa ca Acasa, o inițiativa unica, care urmarește sa transforme semnificativ experiența de invațare a elevilor din clasele pregatitoare, chiar din momentul in care aceștia fac primi pași in universul școlar. Alaturi de designeri de…

- Barbatul scos de pompierii dintre fiarele mașinii, in urma accidentului de pe DN72, a murit. La scurt timp dupa ce a fost preluat de catre SAJ, barbatul de 73 de Post-ul Șoferul autoturismului implicat in accidentul de pe DN72 a murit. Barbatul avea 73 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Alba Iulia au promovat obiceiurile de primavara in cadrul unui proiect internațional ”Paștele și alte obiceiuri de primavara” este cel mai nou proiect online realizat de elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” din Alba Iulia, in parteneriat cu peste 25 de școli…

- La doi ani de la preluarea Adeplast, Sika Romania demareaza campania "Mai puternici impreuna", cu un mesaj adresat tuturor categoriilor de clienti prezenti pe piata materialelor de constructii. Odata cu procesul de integrare al Adeplast, cele doua branduri devin mai puternice prin sinergiile pe care…

- – Cazurile de violenta domestica au crescut de pana la zeci ori – Studiu World Vision Romania Abandon școlar, pierderi mari de invațare, familii marcate de violența: asa arata radiografia școlii si a vietii copiilor din medii vulnerabile in vreme de pandemie, conform studiului „Educatia si viata copiilor…

- La inițiativa primarului Bogdan Loghin, Primaria Municipiului Radauți, impreuna cu Biblioteca municipala, au demarat un proiect de integrare sociala a copiilor refugiaților ucraineni care presupune implementarea unui program de activitați recreative destinate acestora. Astfel, in fiecare zi, timp de…