- Aproximativ 2.800.000 de elevi si prescolari incep, luni, cursurile noului an scolar in conditii speciale, avand in vedere pandemia cu noul coronavirus, unii dintre ei urmand a invata online, altii in sistem hibrid sau cu prezenta in clasa. Potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie, 12.423 de unitati…

- Ziarul Unirea Trei elevi ai Colegiului Național Militar Alba Iulia depistați pozitiv cu COVID-19. Ce masuri au fost luate Au fost confirmați pozitiv cu coronavirus trei elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Potrivi șefului IȘJ, Cornel Sandu, este vorba despre trei elevi depistați…

- La Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost depistate trei cazuri de elevi, pozitivi dupa testarile COVID-19 facute la primirea acestora in unitate, saptamana aceasta. Se așteapta decizia MApN privind continuarea activitații in școala. Informația a fost confirmata de șeful IȘJ…

- Cursurile la Scoala Generala nr. 19 Avram Iancu din Timisoara se vor desfasura exclusiv online, cel putin 14 zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce s-a descoperit ca la scoala respectiva trei cadre didactice au fost depistate cu coronavirus. La randul lor,…

- Incidența cazurilor de coronavirus stabilește scenariul dupa care va incepe noul an școlar in fiecare localitate in parte. La nivelul județului Hunedoara in 54 de unitați școlare cursurile vor fi susținute in mod normal, iar in alte 10 unitați se va apela la sistemul hibrid (scenariul galben), adica…

- Oamenii legii din județul Timiș se confrunta cu un adevarat focar de infecție cu COVID-19! Situația este de-a dreptul dramatica. In total 22 de agenți au fost depistați pozitiv, dintra care șase, in ultimele 24 de ore.

- “In mediul rural, spre exemplu, unde sunt mai puțini copii și structura școlii permite venirea mai multor copii la ore, bineințeles ca pot merge toți atata timp cat localitatea se afla in scenariul verde. Același scenariu verde, insa, nu poate fi aplicat pentru București din cauza infrastructurii…

- Ministrul Educatiei a dat detalii la Antena 3 despre cum va incepe noul an scolar 2020-2021 in functie de cele trei scenarii prezentate de presedinte. Principalele declaratii ale ministrului Educatiei despre inceperea noului an scolar Este foarte clar ca incepe scoala. Elevii trebuie sa fie…