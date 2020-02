Colegiul Economic Nicolae Titulescu din Baia Mare este in doliu. O profesoara s-a dus sa predea la ingeri! Prefesoara Popan Maria s-a dus intr-o alta lume, mai buna, unde va preda la ingeri. Profesor de științe economice, specialitatea contabilitate, autor de manuale, carți de literatura didactica și științifica , implicata in viața școlara și a comunitații s-a stins mult prea repede. In urma ei au ramas amintiri, lacrimi și multa tristețe. Drum bun, doamna profesoara! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!