- Marturia emoționanta a unui coleg care a asistat la moartea lui Florin Rotaru, in accidentul aviatic de la Borcea, a fost publicata pe blogul forțelor aeriene. ”Și cerul il plange pe Patrax” a scris un coleg, care a povestit ce s-a intamplat imediat dupa accidentul aviatic și trairile colegilor pilotului…

- Ancheta deschisa la Parchetul Militar dupa ce un avion de vanatoare MIG 21 s-a prabusit la Baza Aeriana 86 Borcea din judetul Calarasi. Din informatiile obtinute de Digi24, pilotul este un erou care a facut tot posibilul sa salveze vietile celor aproximativ 4.000 de spectatori prezenti la show-ul aviatic…

- ''Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Ofiterul era în vârsta de 36 de ani si îndeplinea functia de pilot-sef în cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti. Aeronava pilotata…

- Zeci de oameni, inclusiv mai multi copii, au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanta in nordul Germaniei, au anuntat autoritatile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani usoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase.

- Ancheta epidemiologica fauta de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi in urma imbolnavirii a 134 de persoane, dupa ce au mancat de la un fast-food din oras, arata prezenta bacteriei Samonella in sosurile preparate in incinta unitatii, relateaza News.ro.

- Un atac terorist a fost comis la o biserica ortodoxa din Rusia, in Cecenia. Un grup de militanți a incercat sa ia ostatici credincioșii aflați inauntru, insa poliția a raspuns cu focuri de arma. 7 oameni au murit in schimbul de focuri. Atacul a avut ca ținta Biserica Arhangelul Mihail, din Groznai,…

