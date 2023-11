Stiri pe aceeasi tema

- Cum arta in prezent mormantul Denisei Raducu. Fostul iubit al regretatei maneliste, Ticy, a fost in vizita la locul ei de veci. Dovada clara ca barbatul nu a uiat-o pe indragita artista. Ce imagini a postat pe o rețea de socializare.

- Momente dificile pentru familia Dolanescu. Fratele regretatului cantareț ar fi fost internat de urgența in spital. Cu ce probleme de sanatate de confrunta Gheorghe Dolanescu. Ingrijorare in familia Dolanescu Potrivit surselor Playetch Știri, fratele regretatului artist a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Despre Concursul Național intitulat „Flori in Țara Barsei” – ce se va desfașura la Brașov in zilele de 1 și 2 noimebrie 2023 (și care a ajuns anul acesta la cea de-a XV-a ediție) – am mai avut prilejul sa relatam in cotidianul „Mesagerul de Covasna”. Am facut-o pe larg mai ales cand reprezentanta județului…

- Se implinesc doi ani de cand indragitul cantareț de muzica populara Petrica Mațu Stoian a plecat dintre noi. Acum, familia sa se pregatește de parastas, iar cu aceasta ocazia va fi ridicata și o troița in memoria interpretului. Pe data de 6 noiembrie se implinesc 2 ani de cand indragitul cantareț de…

- Soția regretatului artist buzoian Benonne Sinulescu spune ca mult timp a avut indoieli și a crezut ca se inșala, dar lipsa constanta a inregistrarilor cu indragitul solist din programul televiziunilor centrale a facut-o ușor-ușor sa accepte aceasta idee. „Benone Sinulescu a disparut de pe micile noastre…

- Maine se implinește un an de la moartea regretatului artist Nosfe. Rapperul din trupa Șatra Benz a murit la data de 16 octombrie 2022, zi in care a frant inimile apropiaților, dar și al fanilor ce il apreciau pentru muzica pe care acesta o facea. Evenimentul tragic s-a petrecut dupa ce artistul a suferit…

- Se implinește un an de la moartea fulgeratoare a lui Nosfe. Regretatul artist s-a stins din viața in 16 octombrie 2022 și a lasat in urma o soție și o fiica indurerata, dar și o intreaga industrie muzicala in lacrimi. Colegii lui, Madalina Crețan și fiica lor au organizat parastasul celui care le-a…

- 6 octombrie 2023| Jocul calus̗erilor din judet̗ul Alba: Spectacol Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriș și alți interpreți de folclor 6 octombrie 2023| Jocul calus̗erilor din judet̗ul Alba: Spectacol Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriș și alți interpreți de folclor Vineri, 6 octombrie 2023, in zona Port̗ii…