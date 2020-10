Stiri pe aceeasi tema

- O colecție de ceasuri rare este expusa la Palatul Cesianu-Racovița din București pentru o licitație online, in prima parte a lunii noiembrie. Sunt peste 150 de piese, unele modele unicat, fiecare cu o poveste interesanta.

- O romanca este prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronava din Grupul de Transport Aerian Strategic al NATO. Din programul SAC fac parte 12 natiuni care isi impart o flota de trei aeronave, pentru a duce la indeplinire diferite misiuni in intreaga lume, potrivit…

- Ce poate fi mai fascinant decat sa deții acasa o bucațica de mit? Or, mai mult, sa porți la mana un fragment real de istorie? In exclusivitate absoluta - o colecție speciala de 156 de ceasuri de colecție, purtatoare de istorie ori de stil, este scoasa la vanzare la inceputul lunii noiembrie. Ediții…

- Premiera in Romania: contractele de munca vor putea fi semnate electronic. Actul normativ pentru digitalizarea relatiilor de munca, ce reglementeaza și munca de acasa Ministerul Muncii anunța un Ministerul Muncii a finalizat actul normativ privind digitalizarea relatiilor de munca, care introduce semnatura…

- Unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, Corpus Christi, se va lansa in Romania in ciuda inchiderii cinematografelor din București. ”Decizia inchiderii cinematografelor in București a...

- Pentru prima oara in Romania, un service auto independent a transformat o Dacia Duster obișnuita intr-o mașina cabrio coupe. Automobilul a primit denumirea „Duster Summer”, datorita design-ului inspirat din atmosfera sezonului estival, avand inserate și cateva elemente de inspirație nautica. Transformarea…

- Posta Romana deschide, in premiera, o cursa postala auto catre Germania, pe ruta Bucuresti - Timisoara - Frankfurt si retur, in contextul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2, care a demonstrat ca transportul pe cale aeriana nu este intotdeauna accesibil, a anuntat, miercuri, compania. …

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a analizat contestatia formulata de o firma din Ploiesti cu privire la o licitatie organizata de Spitalul Penitenciar Poarta Alba. Mai exact, este vorba deepre firma SC AL Carina SRL, cu sediul in Ploiesti. Pe parcursul analizarii actelor de catre CNSC,…