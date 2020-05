Colectarea, la minim istoric. „Nu vor fi bani de pensii”

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Complexului Energetic Hunedoara nu și-au primit unele drepturi Arhiva Foto: Ilie Pintea. Pentru ca minele din Valea Jiului înregistreaza un minim istoric al producției de carbune, Complexul Energetic Hunedoara nu are bani pentru acordarea mai multor drepturi și facilitați cuprinse…

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre situația contractelor de munca inregistrate, la 1 aprilie 2020.. La 1 aprilie 2020 erau inregistrate 6,34 milioane de contracte de munca, cu 33 de mii mai multe decat cu doi ani in urma. Creșterea numerica…

- Cantitatea de carbune extrasa din minele Vaii Jiului a scazut la circa 650 de tone pe zi, ceea ce inseamna un sfert fata de ceea ce se producea la inceputul acestui an, in conditiile in care toate cele patru exploatari miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) se confrunta cu probleme,…

- Lira a scazut joi pana la 7,49 dolari, sub recordul sau anterior de 7,236 atins in timpul crizei valutare a Turciei din august 2018, relateaza CNBC. Moneda se afla sub presiunea crescanda a inflației in...

- Activitatea sectorului privat din zona euro s-a oprit practic in luna aprilie, in conditiile in care pandemia de coronavirus a fortat guvernele sa introduca populatia in carantina iar firmele si-au incetat activitatile, arata rezultatele sondajului lunar realizat de compania de analize financiare Markit,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un nou curs de referinta istoric de 4,8448 lei/euro, in crestere cu 0,43% fata de nivelul atins luni, de 4,8242 lei/euro. Dolarul s-a apreciat cu 1,57%, la 4,3880 lei pe unitate.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta istoric de 4,8242 lei/euro, in crestere cu 0,14% fata de nivelul atins vineri, de 4,8174 lei/euro, depasind pentru prima oara pragul de 4,82 lei/euro. Dolarul s-a apreciat cu 0,11%, la 4,3202 lei pe unitate.