Stiri pe aceeasi tema

- Testul facut la INML de catre Margherita in ziua in care a produs accidentul de mașina a scos la iveala faptul ca aceasta era drogata cu cocaina in acele momente. Ionița și Viorica au aflat rezultatul din presa, iar Impact.ro a aflat care a fost reacția acestora. Margherita de la Clejani a mințit E…

- Magherita, fiica lautarilor Ionița și Viorica din Clejani, a consumat nu mai puțin de patru tipuri de droguri. Asta au aratat analizele de sange.Citește și: SURPRIZA la Antena 1: una din cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania revine pe sticla Conform unor informații pe surse,…

- Viorica și Ionița de la Clejani au o formație de lautari, una dintre cele mai cunoscute din Romania. Inițial, ei și taraful au avut succes internațional mai degraba decat național, dupa declarațiile lor, cantand la Opera Garnier, din Paris, La Perpignan, fiind apreciat de Yehudi Menuhin, Johnny Depp,…

- Margherita, fata artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a provocat un accident rutier pe 23 mai, in Capitala. Vedeta TV a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Pentru ca avea un comportament ciudat, oamenii legii au supus-o testului cu aparatul Drug Test, care a indicat…

- Fiica soților Viorica și Ionița din Clejani, transformare uimitoare! Margherita socheaza cu aparitiile incendiare din noul clip. Bruneta a schimbat chiar si stilul muzical, spre mirarea fanilor.

- S-a lansat la 12 ani in muzica, ajutata de Dan Bursuc și celebra ei familie, și nu de mult a renunțat la genul cu care a fost asociata de la debut. Pe eran apare acum o ”noua Margherita”, care și-a facut unele imbunatațiri fizice, dar care a imbrațișat și o zona muzicala diferita, trap. Schimbarea […]…

- "E smechera fata mea, a tinut prima pagina a ziarelor. Ei sunt copiii mei, i-am facut cu Ionita, nu cu tabloidele. O sa ii apar mereu. Sunt lucruri atat de grave care se intampla in tara asta. I se poate intampla oricui. Multumesc lui Dumnezeu ca a scapat din acel anturaj neprotrivit. Eu le-am spus…

- Ionița și Viorica de la Clejani au vorbit despre numeroasele controverse in care a fost implicata fiica lor, Margherita. Cei doi artiști insista ca Marga este un copil muncitor și model, care a cazut prada unor anturaje periculoase.