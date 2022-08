Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a continuat si in aceasta vara colaborarea de aproape doua decenii cu Capitania de Politie a Judetului Jasz-Nagykun-Szolnok, Republica Ungara. Activitatile desfasurate au vizat participarea politistilor la misiuni de sprijin operativ pe teritoriul tarilor…

- La data de 15 iulie, tinerii absolvenți ai Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2022, au depus juramantul de credința fața de patrie, moment ce le-a marcat debutul in cariera aleasa. Tot la aceeași data, patru dintre ofițerii care au finalizat studiile in cadrul Academiei de Poliție…

- In perioada vacanței de vara, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, sunt prezenți și in mijlocul tinerilor aflați in tabere, pentru a realiza impreuna cu aceștia activitați de prevenire a comportamentelor de risc, prin incurajarea comportamentelor sanatoase dar și…

- Marți, 21 iunie, incepand cu ora 09:00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al Județului Maramureș, situat in municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, va avea loc intalnirea cu factorii implicați in procesul de avizare-autorizare privind securitatea…

- Politistii au retras de la vanzare aproximativ 800 de articole de imbracaminte si incaltaminte contrafacute, majoritatea comercializate in municipiul Baia Mare, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Luna trecuta (mai - n.r.), politistii din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș au onorat invitația ce le-a fost facuta de cadrele didactice ale Gradiniței cu program normal nr. 13 din Baia Mare. Așa se face ca lucratori din cadrul Biroului Siguranța Școlara, alaturi de polițiștii Biroului pentru Protecția…

- 26 de controale au fost efectuate in perioada 16-17 mai de catre efectivele de ordine publica ale Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, precum și din cadrul subunitaților teritoriale ale Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, cu sprijinul specialiștilor silvici din cadrul…