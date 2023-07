Colaborare Timișoara – Norvegia pentru un scurtmetraj despre morsa Freya Un scurtmetraj de animație de cel mult cinci minute inspirat din viața morsei Freya, celebra in Norvegia, este realizat la Timișoara, in urma unei colaborari dintre Timișoara – Capitala Europeana a Culturii și orașul norvegian Bodo, care va deține acest titlu anul viitor. Numele dat morsei de 600 de kilograme care a devenit celebra dupa […] Articolul Colaborare Timișoara – Norvegia pentru un scurtmetraj despre morsa Freya a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

