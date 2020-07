Colaborare surpriză: What’s UP și Jador lansează „Ce n-aș da” Dupa ce a colaborat cu Boier Bibescu, Doddy, SHIFT și Aspy pentru „OCHELARII”, What’s UP iși surprinde fanii cu o noua piesa și lanseaza impreuna cu Jador „Ce n-aș da”. Cu un sound catchy, acorduri de vioara, beat-uri pop și elemente orientale, „Ce n-aș da” subliniaza esența primei intalniri, dar și dorința de a fi alaturi de acea persoana care reușește sa iți capteze atenția. What’s UP s-a implicat trup și suflet in realizarea acestui proiect și a creat conceptul și scenariul videoclipului. „Sunt foarte fericit de aceasta colaborare, m-am bucurat foarte mult cand am vazut ca lui Jador ii place… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

