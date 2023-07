Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 iulie incepe inscrierea pentru admiterea la facultațile Universitații de Medicina, Farmacie, Știința și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, la studiile de licența, dar și la masterat și doctorat. Pentru anul 2023, UMFST are o capacitate de școlarizare aprobata de ARACIS pentru studii…

- Academia Oamenilor de Știința din Romania il omagiaza pe acad. Constantin Balaceanu-Stolnici la implinirea varstei de 100 de ani. Profesor universitar, doctor in Neuropsihiatrie și Geriatrie, medic neurolog, membru de onoare al Academiei Romane, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știința…

- (P) Andrei Craciun a implinit 31 de ani, iar pasiunea sa pentru o nutriție sanatoasa are peste un deceniu. A fost atras inca din adolescența de acest domeniu astfel incat dupa absolvirea liceului s-a inscris la Facultatea de Medicina din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie…

- Universitatea din Pitești organizeaza, miercuri, 31 mai 2023, incepand cu ora12:00, un eveniment de excepție: Conferința “Rolul Calculatoarelor in Știința,Tehnologie și Societate”, susținuta de Marius STAN, Chicago, IL, USA. Marius Stan este fost cercetator principal la Laboratorul Național Los Alamos,…

- Suceveanul Ștefan Dascalu, cercetator in imunologie și consultant in politici de sanatate publica, a fost numit membru al Consiliului Onorific pentru Stiința, Inovare si Tehnologie la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii din Romania.Acesta a menționat ca, prin aceasta inițiativa, ...

- Un profesor asociat la doua universitați de prestigiu din SUA vine sa le vorbeasca studenților Universitații din Pitești. Miercuri, 31 mai, incepand cu ora 12:00, in sala de festivitați a Universitații din Pitești are loc conferința „Rolul Calculatoarelor in Știința, Tehnologie și Societate”, susținuta…

- 3844 de copii cu varste intre 3-6 ani și 389 parinți, din 45 de comunitați defavorizate din Dolj, sunt beneficiari ai programului ”Start in educație”. Este cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In timpul acțiunilor , atat copiii cat și parinții lor s-au bucurat de suportul necesar…

- Echipa de robotica ‘Peppers’ de la Liceul Teoretic de Informatica ‘Grigore Moisil’ din Iasi a obtinut locul al II-lea la sectiunea ‘Motivate’ a competitiei de robotica FIRST World Championship Houston 2023, eveniment desfasurat in perioada 19 – 22 aprilie. La concurs au participat peste 190 de echipe…