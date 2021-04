Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat și filmat de NGM Creative (Bogdan Paun și Alexandru Mureșan), producție video Loops Production. “Sunt bucuros ca am putut sa lansez aceasta piesa cu INNA și de faptul ca putem impartași aceasta piesa in toata lumea. Sper ca atunci cand ascultați aceasta piesa, sa va simțiți ca la cea mai tare petrecere!”,…