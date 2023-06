Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.

- O legenda a muzicii rock, Tina Turner a murit in Elveția la varsta de 83 de ani, a confirmat un purtator de cuvant, potrivit Sky News. Intr-o declarație, acesta a precizat: „Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll” a murit in mod pașnic astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala in casa ei din... View…

- Un grav accident de circulatie s-a produs duminica seara, 21 mai, pe DN2(E85), intre localitatile Cioranca si Costesti. Un barbat și o femeie de 28 de ani au murit dupa ce s-au ciocnit frontal cu un TIR, potrivit unui comunicat al IPJ Buzau, citat de site-ul local Reporter Buzoian.Potrivit politistilor,…

- Andy Rourke, basistul fostei trupe The Smiths, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat unul dintre colegii sai din componenta originala a grupului britanic, chitaristul Johnny Marr, informeaza DPA.

- Caz șocant in Neamț! O femeie in varsta de 42 de ani s-a stins din viața la scurt timp dupa ce și-a adus pe lume copilul. Aceasta a ales sa nasca in propria locuința și sa fie asistata de o moașa pe care o gasise prin intermediul rețelelor de socializare.

- O fetita in varsta de doar trei luni a murit singura in casa, in timp ce mama ei iesise, dintr-o curiozitate morbida, sa vada urmarile accidentullui petrecut pe DE 85, la Draguseni, judetul Suceava, potrivit informatiata.ro Femeia de 24 de ani n-a mai tinut cont ca era singura acasa cu fetita ei in…

- Jucatoarea echipei Igor Gorgonzola Novara, Julia Ituma, in varsta de 18 ani, a murit, noaptea trecuta, cazand de la etaj de la fereastra camerei in care era cazata la Istanbul, dupa un meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Sportiva a fost gasita fara viata, dimineata,…

- Chitaristul suedez al trupei ABBA, Lasse Wellander, a lucrat si la albumul „Voyage” lansat in 2021, a murit, duminica, la varsta de 70 de ani, rapus de cancer. „Cu o tristete de nedescris trebuie sa anuntam ca iubitul nostru Lasse a adormit.Ai fost un muzician fantastic si umil ca putini, dar mai presus…