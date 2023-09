Coincidență? Moarte violentă pentru colonelul ISU implicat în cazul Crevedia Fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgența Basarab I Dambovița a murit intr-un accident teribil petrecut intr-un poligon auto. Bogdan Georgian Pușcoi se afla pe motoclicleta alaturi de instructor cand s-a izbit de un zid. Impactul i-a fost fatal. El este cel care a ridicat autorizația stației GPL de la Crevedia in 2020, dupa ce s-au constatat nereguli. Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care fostul colonel și-a pierdut viața. „Din nefericire, s-a constatat decesul barbatului de 50 de ani, celeilalte persoane… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

