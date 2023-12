Cofetăria ca artă: Damarin Cozonac insiropat cu cognac Martell, praline de ciocolata fina dupa retete proprii, invelite in aur de 24 de karate sau pictate manual, inghetata artizanala din ingrediente 100% naturale, dar si deserturi clasice, gusturile copilariei si… savoarea unica pe care o poate oferi doar pasiunea autentica, intensa si fara hotare. Toate acestea si multe altele se aduna intr-un singur cuvant, cunoscut deja de toti craiovenii. Damarin. De peste 20 de ani, Damarin inseamna dulciuri fine impachetate in profesionalism pur. Damarin a luat naștere in 2002 din pasiune pentru dulciuri elaborate, lucrate cu migala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

