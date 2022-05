Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se intalneste marti cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters.

- Guvernul va sprijini firmele care se aprovizioneaza din Ucraina, Rusia si Belarus si care isi vor reduce productia daca nu vor mai putea aduce materie prima din aceste tari, a declarat, miercuri, Marius Budai, ministrul Muncii, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern.

- Alexandr Lukașenko, președintele Belarus, susține ca propunerile Rusiei pentru Ucraina sunt absolut acceptabile. Liderul din Belarus, aliatul lui Putin, a facut aceasta precizare intr-un interviu acordat presei japoneze. Președintele Lukașenko nu a dezvaluit insa detalii concrete din oferta Rusiei catre…

- In viitorul sezon turistic din Bulgaria se va intrerupe lanțul așa-numitului turism industrial pentru turiștii care vin din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova și destinațiile care traverseaza aceste țari, a declarat, pentru Radio Varna, Rumen Draganov, de la Institutul de Analiza și Evaluare in Turism.…

- Western Union a comunicat ca iși suspenda operațiunile in Rusia și Belarus in semn de solidaritate cu Ucraina. In aceste condiții, decizia poate afecta transferul banești de la moldovenii care muncesc in Rusia. De aceasta parere este analistul politic, Dionis Cenuța, noteaza noi.md ”Adițional, incepind…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca stoparea importurilor din Rusia, Ucraina și Belarus pune in pericol asigurarea populației cu alimente și alte bunuri de prima necesitate. El mai menționeaza ca „declarațiile oficialilor arata clar, ca unii nu ințeleg inca complexitatea problemelor ce ne așteapta”.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, marti seara, ca, desi condamna invazia militara rusa in Ucraina, nu va sustine interzicerea importurilor de energie din Rusia, informeaza CNN preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul din Vilnius a scris cu mana lui un mesaj pentru Vladimir Putin: "Haga te asteapta!". Lituania va cere Curții Penale Internaționale sa investigheze crimele de razboi și crimele impotriva umanitații comise de Rusia și Belarus in Ucraina.