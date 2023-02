Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, in Alba și alte județe. Rafale de peste 110…120 km/h ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, in Alba și alte județe. Rafale de peste 110…120 km/h Meteorologii ANM au actualizat marți, 21 februarie, avertizarile de intensificari…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben si cod portocaliu de intensificari ale vantului, valabile pana luni dimineata, in mai multe zone ale tarii. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot depasi 120 de kilometri la ora, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Meteorologii au emis, azi, mai multe avertizari cod galben si portocaliu de ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 ”La munte va ninge…

- ALBA: Avertizarile de cod galben și portocaliu, prelungite de meteorologi. Fenomene vizate: vant puternic și precipitații Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben și portocaliu de vreme rea in județul Alba și alte zone ale țarii. Codul galben, valabil in Nord-Vestul județului, in zona Munților…

- Meteorologii au emis trei atenționari Cod roșu, portocaliu și galben valabil in zilele urmatoare, in mai multe zone ale țarii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18. Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. Bucuresțiul este sub avertizare Cod galben de ploi. O actualizare a ANM, valabila pentru intervalul marți ora 10.00 – joi ora 10.00,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari de tipul cod portocaliu și cod galben de inundații valabile in urmatoarele zile in mai multe județe din vestul țarii. Codul portocaliu a fost instituit in intervalul duminica, ora 12.00-luni, ora 23.59, pe raurile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis azi o serie de avertizari de cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, dar si alerte de vant puternic in zonele montane de pe raza a opt judete, informeaza Agerpres.