- Legislația rutiera se modifica, de marți. Codul Rutier prevede pedepse mai mari pentru șoferii agresivi și noi limite de viteza. Sunt interzise flash-urile, iar pentru prima data se sancționeaza drifturile. Noul act normativ, publicat vineri in Monitorul Oficial, intra in vigoare marți și definește…

- Legislația rutiera se modifica, de marți. Codul Rutier prevede pedepse mai mari pentru șoferii agresivi și noi limite de viteza. Sunt interzise flash-urile, iar pentru prima data se sancționeaza drifturile. Noul act normativ, publicat vineri in Monitorul Oficial, intra in vigoare marți și…

- Modificarile la CODUL RUTIER in 2022, publicate in Monitorul Oficial. De cand intra in vigoare noile amenzi Modificarile Codului Rutier in 2022 au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea prevad amenzi mai mari pentru unii șoferi, sancționarea comportamentului agresiv și suspendarea permisului de…

- Ministerul Sanatații anunța ca a modificat Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Schimbarile vizeaza cresterea accesibilitatii pacientului la tratament precoce in ambulatoriu. Astfel, tratamentul pe cale orala va putea fi prescris in centrele ambulatorii de evaluare de catre medicii…

- Fostul președinte al PSD Ialomița și președinte al PRO Romania Ialomița, Marian Neacșu, a fost numit in funcția de Secretar General al Guvernului Romaniei. Decizia a fost semnata luni, 6 decembrie a.c., de catre premierul Nicolae Ciuca și publicata marți, 7 decembrie a.c., in Monitorul Oficial. Și-a…

- Politia cere pedepse mai mari pentru soferii care incalca legea in trafic. Agentii de la rutiera vor ca in urmatoarele luni sa inaspreasca sanctiunile pentru cei care depasesc limita de viteza si sa introduca noi amenzi pentru cei care sunt agresivi in trafic.