Stiri pe aceeasi tema

- Fara masini cu sute de cai putere pentru soferii incepatori. Aceasta este propunerea facuta de mai mulți senatori care considera ca o buna parte dintre accidente sunt produse de șoferii cu mașini puternice. Proiectul de lege prevede ca șoferii incepatori sa nu poata sa conduca mașini puternice. La aceasta…

- Un proiect de lege propus la Senat, prevede modificarea și completarea Codului Rutier, pentru a spori siguranța pe șosele și pentru a reduce numarul de accidente. Astfel, proiectul ar aduce schimbari majore pentru șoferii incepatori, una din masurile propuse fiind aceea a interzicerii dreptului…

- O propunere legislativa aflata in prezent la Senat anunța restricții pentru șoferii tineri, cu varsta sub 21 de ani. Ce schimbari ar putea avea loc in Romania pentru a preveni numeroasele accidente produse de adolescenți? Ce restricții ar putea fi impuse in randul tinerilor șoferi? O propunere legislativa…

- Cod Rutier 2023: situațiile in care poți ramane fara permis de conducere. Ce prevede legea Codul Rutier 2023: Șoferii risca sa ramana fara permis de conducere, in unele situații pana la 180 de zile, potrivit regulilor rutiere actualizate in 2023. Condițiile se refera la cazurile de contravenții, dar…

- Codul rutier se modifica pentru soferii incepatori. Vor avea parte de reguli mai stricte in ceea ce privește condusul unor mașini si obținerea permisului de conducere. Codul rutier se modifica. Șoferii incepatori nu vor mai putea conduce mașini cu mai mult de 100 cai putere. Mai exact, șoferii care…

- Armata Israelului a lovit in noaptea de joi spre vineri un numar de 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane, conform Mediafax.Potrivit unui comunicat de presa, acestea au inclus lovituri asupra unor complexe militare, reședințe ale unor agenți de rang inalt și depozite de arme.…

- REGULI noi pentru șoferii incepatori și varstnici: Circulația interzisa pe timpul nopții, valabilitate mai mica a permisului de conducere, printre restricții REGULI noi pentru șoferii incepatori și varstnici: Circulația interzisa pe timpul nopții, valabilitate mai mica a permisului de conducere, printre…

- Meteorologii ne anunța ca in zilele urmatoare, pe timpul noptii, la munte, temperaturile vor fi la pragul inghetului, vor aparea si primii fulgi de nea pe creste. Saptamana viitoare, insa, vor aparea cateva semne „de brumarel”. Pe timpul noptii, la munte, unde temperaturile vor fi la pragul inghetului,…