- Meteorologii au prelungit codul rosu de viscol pana la ora 16:00 in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, in timp ce o avertizare cod portocaliu de viscol este valabila pana la ora 20:00 in mai multe judete din tara. In Bucuresti, vremea va fi mai rece decat normal in aceasta perioada din an.In județele…

- Meteorologii au anunțat prelungirea codului roșu de viscol pentru patru județe din estul Romaniei, valabil in ziua de duminica, 26 noiembrie 2023. Codul roșu este in prezent valabil pentru județele Constanța, Tulcea, Braila și Galați. Avertismentul meteo este in vigoare pana duminica la ora 16. In județul…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea duminica dimineața și au emis un cod roșu de viscol valabil pentru județele Constanța, Braila, Tulcea și Galați. Avertizarea expira la ora 16.00.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de precipitații abundente in județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Braila, Tulcea și Constanța, și de viscol in 23 de județe.Potrivit ANM, in județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Braila, Tulcea și Constanța vor fi precipitații abundente și se vor…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben, care este valabila de astazi, ora 18:00, pana duminica, ora 18:00. In intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde regiunile sudice și sud-estice, unde se vor acumula cantitați de apa insemnate de 25…30 l/mp și pe arii restranse…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari pentru acest weekend, incepand chiar de azi, cu un cod galben, valabil și pentru zona de nord a județului Buzau, dar și pentru sambata noapte pana duminica dupa-amiaza, cand intreg județul va fi sub incidența unui cod portocaliu de viscol și ninsori! COD PORTOCALIU!…

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

