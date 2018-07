Codul Penal, pe repede inainte! Sedinta la PSD inainte de votul final/ UDMR se abtine de la vot

Stiri pe aceeasi tema

- USR si PNL au anuntat ca vor contesta, joi, la Curtea Constitutionala modificarile aduse de PSD si ALDE Codului Penal. "Nu va intra in vigoare, va fi contestata la CCR. Maine depunem aceasta contestatie impreuna cu colegii de la PNL. Daca a fost un vot asa strans, la 3 voturi, vom incerca…

- Ședința de urgența la PSD, la ora 12.30, înainte de votul final pentru Codul Penal, al grupul de la Camera. Lipsesc 6 deputați de la PSD, prin urmare, PSD are emoții înainte de vot.

- Deputatii sunt in sedinta, la aceasta ora, in cadrul sesiunii extraordinare. Pe masa lor a ajuns proiectul legislativ menit a aduce modificari Codului Penal. In sedinta de miercuri – adica la doar o zi de cand trecusera de Senat – se vor dezbate aceste modificari, urmand ca incepand cu ora 13 sa se…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, președintele PSD Dambovița, a prezidat ședința in care forul a adoptat modificarile la Codul Penal propuse de Post-ul Adrian Țuțuianu a condus ședința Senatului care a adoptat modificarile Codului Penal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei a adoptat un raport favorabil pentru modificarile la Codul Penal. Au fost 12 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si doua abtineri.Astfel, dupa votul de azi din Senat, modificarile la Codul Penal ar urma sa intre la votul final din Camera…

- Deputatul UDMR de Brașov, Ambrus Izabella Agnes, susține cu parlamentarii maghiari nu ar susține noile modificari din Codul Penal, motiv pentru s-a abținut de la votul final din Senat. Iata motivele pentru care, spune Ambrus, UDMR nu susține noile modificari ale Codului Penal: eliminarea articolului…

- Varianta dorita de PSD-ALDE a primit 74 de voturi “pentru”. Proiectul va fi trimis la Camera Deputatilor, care este decizionala. Opozitia s-a luptat din rasputeri in comisia speciala pentru a impiedica modificarea de substanta a politicii penale a statului roman, insa masinaria de vot a PSD-ALDE-UDMR…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, prezidata de deputatul PSD Florin Iordache, a fost convocata marti, de urgenta, la ora 15.00, pentru a emite un nou raport pe modificarile aduse Codului penal. Modificarile facute ieri in comisie au fost votate astazi in Senat si adoptate cu 74…